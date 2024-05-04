Врач рассказала, как продлить себе жизнь на 6−10 лет

Врач рассказала об исследовании, которое провели в Великобритании. Оно показало, что переход к здоровой диете в 40 лет может продлить жизнь на 10−11 лет.

Кроме того, не поздно изменить питание и в 70 лет: в этом случае жизнь может продлиться на шесть лет.