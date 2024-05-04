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Врач рассказала, как продлить себе жизнь на 6−10 лет

Переход на здоровое питание в 40 лет может продлить жизнь на десять лет.

Источник: Freepik

Об этом в подкасте Zoe сообщила доктор Федерика Амати, сообщает Daily Mirror.

Врач рассказала об исследовании, которое провели в Великобритании. Оно показало, что переход к здоровой диете в 40 лет может продлить жизнь на 10−11 лет.

Кроме того, не поздно изменить питание и в 70 лет: в этом случае жизнь может продлиться на шесть лет.

Врач рекомендовала добавить в диету больше фруктов, овощей, бобовых, орехов и семян.

При этом нужно достаточно есть, так как с возрастом организм хуже поглощает питательные вещества. Также следует пить воду, чтобы избежать обезвоживания.

Особенно важно есть достаточно белка: взрослым 0,83 грамма на килограмм массы тела, а пожилым — до грамма на килограмм веса.

Врач рекомендовала в каждый прием пищи включить растительный белок (рагу из фасоли или чечевицы), яйца или жирную рыбу. Все эти продукты полезны для общего качества жизни и увлажнения кожи.