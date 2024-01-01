Врач рассказала, как поднять иммунитет зимой
Эксперт посоветовала исключить стресс, поскольку его хроническое возникновение подрывает иммунитет.
Эксперт посоветовала исключить стресс, поскольку его хроническое возникновение подрывает иммунитет.
Для поддержания иммунитета зимой необходимо вовремя лечить острые и хронические заболевания. Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на аллерголога-иммунолога Людмилу Маховую.
Также она посоветовала исключить стресс, поскольку его хроническое возникновение подрывает иммунитет.
«Важно отдыхать, гулять, заниматься фитнесом в спортзале или дома, не забывать о зимних видах спорта, находить время на хобби и общение с близкими людьми, а также как можно меньше времени проводить перед экраном смартфонов и других гаджетов», — отметила специалист.
Кроме того, эксперт подчеркнула, что на иммунитет оказывают влияние такие вредные привычки, как переедание и курение. В частности, врач порекомендовала соблюдать сбалансированное питание, добавлять в свой рацион фрукты, овощи, рыбу и мясо.
Ранее руководитель отдела качества фармологистического оператора NC Logistic Станислав Смирнов рассказал, что не стоит без согласования с врачом покупать впрок рецептурные препараты, например антибиотики.
По его словам, лекарство в процессе лечения может измениться, если перестанет быть эффективным. Подобная ситуация может произойти в лечении любых заболеваний, когда приходится долго принимать одни и те же препараты, отметил специалист.