Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач рассказала, как периодическое голодание влияет на здоровье мозга

Австралийский диетолог Хейли О’Нил рассказала The Conversation, что периодическое голодание (короткие периоды ограничения калорийности рациона) может повысить когнитивные способности, укрепить сосуды и наладить циркадные ритмы.
Источник: Freepik

Прерывистое голодание — это любой из различных графиков приема пищи, которые представляют собой чередование добровольного голодания (или снижения потребления калорий) и периодов сытости в течение определенного количества времени. Диетолог уточнила, что обычно ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов. Остальное время отводится на прием пищи.

Специалист рассказала, что из-за замедления метаболического процесса по выработке энергии и снижения уровня сахара в крови в начале нескольких фаз голодания человек может ощутить усталость, тошноту, снижение настроения, раздражительность, головную боль и затуманенность сознания. Эти симптомы ослабевают по мере привыкания к новому рациону вследствие перехода организма на энергию кетонов — химических веществ, выделяющихся в результате углеводного голодания клеток.

По словам диетолога, увеличение количества кетонов в организме может улучшать когнитивные способности у взрослых людей. Кроме того, ограничение калорийности снижает окислительный стресс. Под этим термином подразумевается процесс повреждения клетки в результате окисления особыми формами кислорода, накапливающимися в организме.

Снижение окислительного стресса способствует укреплению сосудов, в том числе тех, что находятся в области головного мозга. Их тонус снижает риск развития болезни Альцгеймера.

О’Нил добавила, что питание по строгому графику также способствует восстановлению циркадных ритмов — естественных циклических колебаний интенсивности различных биологических процессов, связанных со сменой дня и ночи. Вероятнее всего, прием пищи в определенное время позволяет пищеварительной системе больше «отдыхать» вечером и ночью.