Врач рассказала, как периодическое голодание влияет на здоровье мозга

Прерывистое голодание — это любой из различных графиков приема пищи, которые представляют собой чередование добровольного голодания (или снижения потребления калорий) и периодов сытости в течение определенного количества времени. Диетолог уточнила, что обычно ежедневный период голодания длится от 12 до 16 часов. Остальное время отводится на прием пищи.