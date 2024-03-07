Врач рассказала, как наушники влияют на слух подростков

Прослушивание громкой музыки через наушники может привести к проблемам со слухом, особенно в подростковом возрасте. Об этом сообщила изданию «РИАМО» врач-оториноларинголог Анна Пожарская.
— Подросткам важно исключить прослушивание громкой музыки в наушниках. Постоянно слушая музыку через наушники, подростки, сами того не замечая, постепенно глохнут, все увеличивают и увеличивают громкость, — предупреждает медик.
Она добавила, что детям в более раннем возрасте также стоит избегать сильного шума, например, не посещать мероприятия, где звуки выше 80 децибел.
Ранее «Известия» сообщили, что все типы наушников, которые вставляются в ухо, находятся в плотном контакте с кожей наружного слухового прохода. Это значительно увеличивает риск образования серной пробки, потому что такие наушники проталкивают серу в костную часть слухового прохода.
Кстати, регулярные громкие звуки могут расстроить сон малыша, повысить уровень стресса и даже кровяное давление ребенка, передает Life.ru.