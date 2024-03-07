Врач рассказала, как наушники влияют на слух подростков

Ранее «Известия» сообщили, что все типы наушников, которые вставляются в ухо, находятся в плотном контакте с кожей наружного слухового прохода. Это значительно увеличивает риск образования серной пробки, потому что такие наушники проталкивают серу в костную часть слухового прохода.