Врач рассказала, как можно заподозрить у себя болезнь Паркинсона

«Подтвердить болезнь Паркинсона у пациента на сегодняшний день можно при наличии замедленности движений, дрожания конечностей в покое, а также повышенного мышечного тонуса. Он часто проявляется дискомфортом в одной руке, ощущением, что она тяжело и медленно двигается. Иногда пациенты приходят с болью в плече, а у них выявляется паркинсонизм. Через некоторое время похожие симптомы могут появиться в ноге с той же стороны. Бывает и обратное, когда нарушения сначала замечают в ноге, а потом в руке. Определить мышечный тонус может только врач», — рассказала «Газете.Ru» Киндарова.