Врач рассказала, как избежать аллергии на новогоднюю ель
Она рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать.
Она рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать.
Аллергикам лучше всего устанавливать дома ель из формованного полиэтилена, отметила врач-аллерголог Елена Гучапшева. Об этом сообщает News.ru.
«Чаще всего искусственные елки делают из ПВХ, они дешевле. Лучше считаются деревья из формованного полиэтилена. Они качественнее и безопаснее, но и дороже. Убедитесь, что живая или искусственная ель имеет сертификат качества», — посоветовала специалист.
Она также рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать. В последнем случае лучше всего использовать перчатки, чтобы не травмировать кожу, добавила Гучапшева.
Кроме того, стоит чаще проветривать помещение или пользоваться очистителями воздуха, резюмировала врач.
Ранее Гучапшева предупредила о риске возникновения аллергии на новогоднюю ель. Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле, а также высыпания на коже.
До этого москвичам рассказали, на что обратить внимание при покупке новогодней елки. Так, для того чтобы в будущем изделие оказало минимальное влияние на окружающую среду, оно должно иметь срок службы не менее 20 лет.