Врач рассказала, как избежать аллергии на новогоднюю ель

Аллергикам лучше всего устанавливать дома ель из формованного полиэтилена, отметила врач-аллерголог Елена Гучапшева. Об этом сообщает News.ru.

«Чаще всего искусственные елки делают из ПВХ, они дешевле. Лучше считаются деревья из формованного полиэтилена. Они качественнее и безопаснее, но и дороже. Убедитесь, что живая или искусственная ель имеет сертификат качества», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать. В последнем случае лучше всего использовать перчатки, чтобы не травмировать кожу, добавила Гучапшева.

Кроме того, стоит чаще проветривать помещение или пользоваться очистителями воздуха, резюмировала врач.

Ранее Гучапшева предупредила о риске возникновения аллергии на новогоднюю ель. Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле, а также высыпания на коже.