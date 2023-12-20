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09:22 (мск), источник: m24.ru

Врач рассказала, как избежать аллергии на новогоднюю ель

Она рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать.

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Источник: Freepik

Аллергикам лучше всего устанавливать дома ель из формованного полиэтилена, отметила врач-аллерголог Елена Гучапшева. Об этом сообщает News.ru.

«Чаще всего искусственные елки делают из ПВХ, они дешевле. Лучше считаются деревья из формованного полиэтилена. Они качественнее и безопаснее, но и дороже. Убедитесь, что живая или искусственная ель имеет сертификат качества», — посоветовала специалист.

Она также рекомендовала ополоснуть ель или протереть тряпкой перед тем, как ее наряжать. В последнем случае лучше всего использовать перчатки, чтобы не травмировать кожу, добавила Гучапшева.

Кроме того, стоит чаще проветривать помещение или пользоваться очистителями воздуха, резюмировала врач.

Ранее Гучапшева предупредила о риске возникновения аллергии на новогоднюю ель. Специалист отметила, что аллергиков могут беспокоить насморк, зуд в глазах, кашель, першение в горле, а также высыпания на коже.

До этого москвичам рассказали, на что обратить внимание при покупке новогодней елки. Так, для того чтобы в будущем изделие оказало минимальное влияние на окружающую среду, оно должно иметь срок службы не менее 20 лет.

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