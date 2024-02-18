Врач рассказала, как есть рыбу и морепродукты без вреда здоровью

В морепродуктах эксперты обнаруживают вирусные и бактериальные инфекции. А губки, мидии, креветки и устрицы без потрошения опасны из-за содержащихся в них токсинов. Кроме того, в морской рыбе может накапливаться скомбротоксин, который способен вызвать спазм бронхов. Наконец, в тунце, макрели, белуге и северной щуке может быть много ртути.