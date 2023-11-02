Врач рассказала, как часто можно есть макароны

«Главное правило в эндокринологии или диетологии — это есть не досыта. И, в общем-то, если макароны из грубых сортов пшеницы, то они даже полезны. И, в общем-то, даже полезной едой можно навредить нашему организму. Поэтому если мы будем употреблять макароны из грубых сортов пшеницы в порционном количестве, то это абсолютно безвредно и это можно на регулярной основе», — пояснила Рождественская.

К макаронам можно добавлять овощи, в которых содержится клетчатка, чтобы сделать прием пищи еще более полезным, добавила она. При этом пасту лучше немного не доварить, потому что так сахар будет медленнее повышаться. Вследствие этого риски поправиться будут ниже, заключила врач.

Диетолог Елена Соломатина до этого рассказала, что макароны твердых сортов, овсянка, морепродукты, хлеб со злаками, кисломолочная продукция и витаминные комплексы являются продуктами, которые позволяют как можно дольше оставаться молодым.