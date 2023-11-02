Врач рассказал, почему не стоит пить слишком много воды

Многие диетологи рекомендуют употреблять около восьми стаканов воды в день — она необходима для работы пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также для транспортировки кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Однако восемь стаканов воды, выпитые в течение часа, могут вызвать гипонатриемию. Это состояние характеризуется сильным снижением уровня натрия в плазме крови.

Фишер объяснил, что гипонатриемия иногда сопровождается потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Тем не менее такие опасные последствия могут возникнуть только в том случае, когда человек долгое время превышает норму употребления воды или пьет слишком быстро.