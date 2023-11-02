21:08 (мск), источник: Газета.Ру

Врач рассказал, почему не стоит пить слишком много воды

Американский врач и автор книг по здоровому питанию Стюарт Фишер рассказал, что употребление слишком большого количества воды может спровоцировать судороги и потерю сознания. Об этом сообщает Daily Mail.

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Многие диетологи рекомендуют употреблять около восьми стаканов воды в день — она необходима для работы пищеварения и сердечно-сосудистой системы, а также для транспортировки кислорода и питательных веществ к клеткам и тканям. Однако восемь стаканов воды, выпитые в течение часа, могут вызвать гипонатриемию. Это состояние характеризуется сильным снижением уровня натрия в плазме крови.

Фишер объяснил, что гипонатриемия иногда сопровождается потерей сознания, дезориентацией и судорогами. Тем не менее такие опасные последствия могут возникнуть только в том случае, когда человек долгое время превышает норму употребления воды или пьет слишком быстро.

Для улучшения самочувствия пациентам зачастую назначают инфузионную терапию раствором хлорида натрия с помощью капельницы. Обычно лечение помогает пациентам быстро восстановиться и вернуться к нормальной жизни.

Также доктор предупредил, что беременным женщинам стоит очень внимательно отслеживать количество выпитой воды. Употреблять более восьми стаканов в день крайне нежелательно.

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