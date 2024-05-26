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Врач рассказал об опасных детских заболеваниях, которые поначалу можно спутать с простудой

У детей могут проявляться некоторые симптомы, которые на первый взгляд похожи на простуду, но являются предвестниками других заболеваний.

Источник: Freepik

Среди них — энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит, мочевые инфекции и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталья Лопушанская.

«Самый неспецифический симптом простуды — повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний», — рассказала врач.

При менингите лихорадка чаще всего сочетается с выраженной головной болью, рвотой, судорогами и нарушением сознания.

Также нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита.

«Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза. Лихорадка без катаральных явлений всегда может быть симптомом мочевой инфекции. В этом случае детям, особенно в раннем возрасте, у которых трудно выявить дизурические явления, всегда следует взять анализ мочи. Нераспознанная и вовремя мочевая инфекция (цистит, уретрит) может привести к пиелонефриту разной степени тяжести с возможными последствиями — нарушения функции почек или развитием артериальной гипертонии», — рассказала врач.

По ее словам, эти заболевания нельзя лечить как простуду, они требуют специальной терапии.

Так, при стрептококковой инфекции, менингите и мочевой инфекции требуется оперативное начало антибактериальной терапии в самые короткие сроки после постановки диагноза.

«Задержка этого лечения, например, при менингите, грозит ребенку серьезными неврологическими нарушениями как во время заболевания, так и после выздоровления. Невылеченная стрептококковая инфекция в будущем может стать причиной аутоиммунных нарушений. Они провоцируют развитие заболеваний сердца, суставов и почек. При некоторых заболеваниях, начинающихся как ОРВИ, применяется гормональная терапия для предотвращения дальнейшего ухудшения самочувствия», — заключил врач.