Врач рассказал об опасных детских заболеваниях, которые поначалу можно спутать с простудой

Среди них — энцефалит, менингит, инфекционный мононуклеоз, стрептококковый тонзиллофарингит, мочевые инфекции и другие. Об этом «Газете.Ru» рассказала педиатр Европейского Медицинского Центра (EMC) Наталья Лопушанская.
«Самый неспецифический симптом простуды — повышение температуры. При респираторной инфекции оно чаще всего сопровождается насморком, покашливаниями, болью в горле. Иногда на фоне повышения температуры тела и интоксикации организма может болеть голова. Аналогичные симптомы, но в разных сочетаниях могут сигнализировать о начале других серьезных состояний», — рассказала врач.
Также нарушение сознания и походки на фоне лихорадки может быть первым признаком энцефалита.
«Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза. Лихорадка без катаральных явлений всегда может быть симптомом мочевой инфекции. В этом случае детям, особенно в раннем возрасте, у которых трудно выявить дизурические явления, всегда следует взять анализ мочи. Нераспознанная и вовремя мочевая инфекция (цистит, уретрит) может привести к пиелонефриту разной степени тяжести с возможными последствиями — нарушения функции почек или развитием артериальной гипертонии», — рассказала врач.
По ее словам, эти заболевания нельзя лечить как простуду, они требуют специальной терапии.
«Задержка этого лечения, например, при менингите, грозит ребенку серьезными неврологическими нарушениями как во время заболевания, так и после выздоровления. Невылеченная стрептококковая инфекция в будущем может стать причиной аутоиммунных нарушений. Они провоцируют развитие заболеваний сердца, суставов и почек. При некоторых заболеваниях, начинающихся как ОРВИ, применяется гормональная терапия для предотвращения дальнейшего ухудшения самочувствия», — заключил врач.