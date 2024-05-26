Врач рассказал об опасных детских заболеваниях, которые поначалу можно спутать с простудой

«Боль в горле с повышенной температурой и увеличением лимфатических узлов может быть признаком стрептококковой инфекции или инфекционного мононуклеоза. Лихорадка без катаральных явлений всегда может быть симптомом мочевой инфекции. В этом случае детям, особенно в раннем возрасте, у которых трудно выявить дизурические явления, всегда следует взять анализ мочи. Нераспознанная и вовремя мочевая инфекция (цистит, уретрит) может привести к пиелонефриту разной степени тяжести с возможными последствиями — нарушения функции почек или развитием артериальной гипертонии», — рассказала врач.