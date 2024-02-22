Врач рассказал об опасности промывания носа

По словам Зайцева, промывание носа раствором из воды и соли только кажется безобидной процедурой. «Важны еще и сила напора струи, и частота, и общее состояние носа. Так, например, если слизистая и так сухая, то использование соли еще сильнее может ее пересушить», — объяснил он.