Врач рассказал, о чем говорит нехватка воздуха в покое

«Необходимо помнить, что причины появления данного заболевания могут быть самыми разными, поэтому при появлении симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для проведения диагностики. Только так можно вовремя “поймать” заболевание при его наличии и своевременно начать лечение», — отметил Соколов.