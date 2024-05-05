Врач рассказал, о чем говорит нехватка воздуха в покое

Об этом «Известиям» рассказал врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Денис Соколов.
Поэтому важно вовремя выявить заболевание, обратившись к врачу при появлении: одышки при нагрузках или в покое, постоянном ощущении усталости, навязчивом кашле, частых головокружениях или обмороках. На поздних стадиях развиваются кровохарканье, сильные отеки ног, в брюшной полости скапливается жидкость. Также из-за легочной гипертензии могут возникнуть осложнения, опасные для жизни: хроническая сердечная недостаточность, отек легких, тромбоз.
«Необходимо помнить, что причины появления данного заболевания могут быть самыми разными, поэтому при появлении симптомов ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, а обратиться к специалисту для проведения диагностики. Только так можно вовремя “поймать” заболевание при его наличии и своевременно начать лечение», — отметил Соколов.