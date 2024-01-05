Врач рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом

Употребление алкоголя в процессе похода в баню может спровоцировать тяжелые последствия для организма, в том числе инсульт. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.

Он объяснил, что под действием высокой температуры сосуды расширяются, а спиртные напитки дополнительно способствуют этому.

Тяжельников подчеркнул, что особенно это касается людей с гипертонией, атеросклерозом и варикозом. Кроме того, перегрузка организма из-за сочетания алкоголя и высокой температуры воздуха вызывает аритмию, что повышает риск инфаркта.

«Также человек под воздействием спиртного теряет координацию, снижается внимание. В таком состоянии можно поскользнуться и удариться или обжечься о горячую печь», — добавил специалист.

В целом воздержаться от походов в баню стоит людям с некоторыми диагнозами.

С большой осторожностью следует посещать баню пожилым. Их не следует оставлять в парной без присмотра. Беременным, людям с простудными заболеваниями в острой форме, особенно при наличии температуры, также противопоказаны такие процедуры.

«Во время банных процедур могут обостриться инфекционные заболевания, повыситься температура, возникнуть жизнеугрожающее состояние. Под влиянием высокой температуры возникает риск осложнения хронических состояний», — предупредил Тяжельников.

Если же противопоказаний нет, то можно выбрать комфортный график посещения бани. Например, люди, занимающиеся фитнесом, предпочитают ходить в сауну после тренировок на короткое время, чтобы расслабить мышцы. Но в среднем достаточно ходить в баню раз в неделю, отметил эксперт.

«В горячую сауну или парную следует заходить на короткий промежуток, предварительно дав организму адаптироваться. В зимнее время необходимо подольше посидеть в предбаннике. В первый раз лучше всего заходить в парную на три-пять минут и постепенно увеличивать время взаимодействия с горячим паром до 8−15 минут, отдыхая между заходами не менее 15−20 минут», — заключил специалист.