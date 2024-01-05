Врач рассказал, когда поход в баню может обернуться инсультом
Во время банных процедур запрещено употреблять алкоголь.
Во время банных процедур запрещено употреблять алкоголь.
Употребление алкоголя в процессе похода в баню может спровоцировать тяжелые последствия для организма, в том числе инсульт. Об этом Москве 24 рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
Он объяснил, что под действием высокой температуры сосуды расширяются, а спиртные напитки дополнительно способствуют этому.
Тяжельников подчеркнул, что особенно это касается людей с гипертонией, атеросклерозом и варикозом. Кроме того, перегрузка организма из-за сочетания алкоголя и высокой температуры воздуха вызывает аритмию, что повышает риск инфаркта.
В целом воздержаться от походов в баню стоит людям с некоторыми диагнозами.
«Во время банных процедур могут обостриться инфекционные заболевания, повыситься температура, возникнуть жизнеугрожающее состояние. Под влиянием высокой температуры возникает риск осложнения хронических состояний», — предупредил Тяжельников.
Если же противопоказаний нет, то можно выбрать комфортный график посещения бани. Например, люди, занимающиеся фитнесом, предпочитают ходить в сауну после тренировок на короткое время, чтобы расслабить мышцы. Но в среднем достаточно ходить в баню раз в неделю, отметил эксперт.
«В горячую сауну или парную следует заходить на короткий промежуток, предварительно дав организму адаптироваться. В зимнее время необходимо подольше посидеть в предбаннике. В первый раз лучше всего заходить в парную на три-пять минут и постепенно увеличивать время взаимодействия с горячим паром до 8−15 минут, отдыхая между заходами не менее 15−20 минут», — заключил специалист.
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