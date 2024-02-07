Врач рассказал, какую посуду нельзя использовать в микроволновке

«Перед тем как поставить что-то разогреваться в микроволновку, обратите внимание на посуду, — объяснил врач-гастроэнтеролог. — Если она из пластика, то на ней должен быть значок, разрешающий такой вид нагрева. Тепловое воздействие на пластик, не предназначенный для этого, приводит к тому, что в пищу попадает большое количество опасных химических элементов: бисфенола А, формальдегида, стирола».