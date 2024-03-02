Врач рассказал, как защититься от простуды ранней весной

До этого терапевт рассказала, что во время простуды, при месячных или любом недомогании нельзя ходить в баню, а при наличии хронических заболеваний нужно обязательно проконсультироваться с врачом. По ее словам, баня приносит пользу только здоровым людям, причем взрослым: детям баня тоже противопоказана.