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Врач рассказал, как защититься от простуды ранней весной

Чтобы не заболеть ранней весной, нужно улучшить питание, больше двигаться и не торопиться переходить на легкие вещи. Об этом терапевт Лев Авербах рассказал изданию «ФедералПресс».
Источник: Freepik

По словам Льва Авербаха, многие начинают носить более легкую одежду с приходом весны, однако лучше не торопиться. Кроме того, не заболеть поможет общий здоровый образ жизни, но не прием витаминов, заявил врач.

«Витамины никакие не нужны. Правильное питание, хороший сон, физкультура и все», — отметил эксперт.

В Роспотребнадзоре посоветовали ранней весной правильно питаться, отказаться от вредных привычек, спать не менее 8 часов в сутки, закаляться и заниматься спортом, сообщает «ФедералПресс».

До этого терапевт рассказала, что во время простуды, при месячных или любом недомогании нельзя ходить в баню, а при наличии хронических заболеваний нужно обязательно проконсультироваться с врачом. По ее словам, баня приносит пользу только здоровым людям, причем взрослым: детям баня тоже противопоказана.