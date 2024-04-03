Врач рассказал, как сделать белый хлеб полезнее

По словам врача, замораживание белого хлеба с последующим нагреванием (например, поджариванием в тостере) снижает его гликемический индекс в два раза. Так происходит потому, что в ходе такой обработки образуется больше ретроградированного крахмала. Это форма устойчивого крахмала, который не полностью усваивается организмом и действует как клетчатка — перерабатывается полезными кишечными бактериями.