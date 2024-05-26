Врач рассказал, как по анализу крови самостоятельно обнаружить воспаление в организме

«Также бывают физиологические и лекарственные отклонения в уровне лейкоцитов. Повышение может быть связано с приемом стероидных гормонов и адреналина, а также с болью, холодной или горячей ванной, физической нагрузкой, эмоциональным напряжением, менструацией, периодом родов», — рассказал специалист.