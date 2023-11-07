Врач рассказал, как быстро избавиться от икоты

«Задержка дыхания хорошо помогает, если причина икоты — это стрессовый фактор. В таком случае нужно задержать дыхание на 10−20 секунд, а затем сделать плавный, медленный выдох. Для достижения эффекта упражнение нужно повторить несколько раз. Еще один способ — показывание языка: его нужно высунуть максимально далеко и задержать в таком положении некоторое время», — сообщил Евгений Белоусов.

Врач добавил, что в некоторых случаях можно попробовать надавить на корень языка, чтобы организм переключился с икоты на рвотный рефлекс. Однако специалист предупредил, что с подобным приемом следует быть осторожнее — не стоит применять его сразу после еды.

«От икоты может избавить раздражение вкусовых рецепторов. Стимулировать их активную работу можно чем-то, что обладает очень ярким вкусом: лимоном, солью, сахаром и так далее. Чтобы этот способ подействовал, продукт нужно некоторое время подержать во рту. Существует способ с затыканием ушей, который можно использовать самостоятельно или в сочетании с глотками холодной воды. Нужно закрывать уши полностью (на 20—30 секунд) или просто надавливать на мягкую зону, расположенную за мочками», — объяснил гастроэнтеролог.

Также, по словам Евгения Белоусова, от икоты можно избавиться с помощью употребление холодной воды мелкими глотками или через трубочку: организм отвлечется на более важный процесс, а конкретно — на сокращения пищевода.

Доктор уточнил, что на разных людей данные способы не действуют одинаково хорошо, поэтому можно попробовать все и выбрать наиболее эффективный для себя.