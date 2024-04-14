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Врач рассказал, фрукты каких цветов защищают от рака

Любые фрукты и овощи полезны, но лучше всего от рака защищают красные, оранжевые и зеленые. Об этом в своем Telegram-канале рассказал врач-онколог, хирург Иван Карасев.

Источник: Reuters

По данным ВОЗ, здоровье на 70% определяется питанием, подчеркнул Карасев. Это касается и раковых заболеваний: их риск повышают злоупотребление сахаром, мясными полуфабрикатами, животными жирами, жареной пищей. Ситуация усугубляется при регулярном употреблении алкоголя.

Снижают риск рака продукты с высоким содержанием антиоксидантов и флавоноидов, каротинов, противовоспалительных и некоторых других веществ. К ним относятся овощи и фрукты, особенно красные, оранжевые и зеленые.

Также врач рекомендовал добавить в диету пророщенные зерна, цельнозерновые продукты, ненасыщенные жиры (например, оливковое и льняное масла, орехи и авокадо), легкоусвояемые белок из мяса птицы, кролика, морской рыбы.

До этого врач рассказала, что фиолетовые и красные фрукты и овощи помогают замедлить старение и снижают риск развития рака. Также антиоксидантами богаты шоколад, орехи и ягоды.