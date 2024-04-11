Врач рассказал, что аллергию может вызывать дисбаланс в организме

Среди нарушений в организме, которые могут провоцировать зуд, сыпь, слезоточивость, отеки и другие аллергические проявления, он выделил нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в том числе проблемы с оттоком желчи, а также сердечно-сосудистые патологии.
«Существует мнение, что аллергия — это реакция исключительно на внешние причины, например, на цветение определенных видов растений в весенний период или на некоторые продукты питания. Однако ряд специалистов давно придерживается мнения, что аллергия — это в том числе следствие дисбаланса процессов, существующих в организме. Организм по этим причинам ослабевает и становится уязвим к проявлениям внешней среды. Для того, чтобы избавиться от этого состояния, необходимо посмотреть на свое здоровье в целом и предпринять необходимые меры, которые могут предотвратить обострение состояния», — отметил он, порекомендовав обратиться с этой проблемой к терапевту.
Классические противогистаминные препараты направлены на снятие перечисленных симптомов, но не решают причину их появления, напомнил он. При лечении аллергии применяются в том числе БАДы, содержащие биофлавоноиды. Они предотвращают воспаление, способствуют выработке интерферона и повышению клеточного и общего иммунитета, уточнил Чудаков.
«Разработчиками таких добавок в России выступают, в частности, компании-участники рынка НТИ “Хелснет”: это компании “Березовый мир”, “Миламед”, “Диод”. В основу одного из таких препаратов, например, входит бетулиносодержащий экстракт бересты. Он способствует увеличению сопротивляемости организма к инфекционным заболеваниям и уменьшает вредное воздействие окружающей среды (смога, солнечного излучения, аллергенов и др.) на генетический аппарат человека», — пояснил эксперт, напомнив, что БАДы не являются быстродействующим средством.