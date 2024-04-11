Врач рассказал, что аллергию может вызывать дисбаланс в организме

«Существует мнение, что аллергия — это реакция исключительно на внешние причины, например, на цветение определенных видов растений в весенний период или на некоторые продукты питания. Однако ряд специалистов давно придерживается мнения, что аллергия — это в том числе следствие дисбаланса процессов, существующих в организме. Организм по этим причинам ослабевает и становится уязвим к проявлениям внешней среды. Для того, чтобы избавиться от этого состояния, необходимо посмотреть на свое здоровье в целом и предпринять необходимые меры, которые могут предотвратить обострение состояния», — отметил он, порекомендовав обратиться с этой проблемой к терапевту.