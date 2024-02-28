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Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простую и эффективную дыхательную технику для быстрого засыпания. По его словам, чтобы выполнить ее, нужно сделать глубокий вдох, считая до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи и выдохнуть на счет «восемь». Упражнение помогает расслабиться и снять стресс.
Источник: Freepik

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простой и эффективный способ быстро заснуть. Его совет приводит издание Daily Mirror.

Сетхи указал, что дыхательное упражнение под названием «4−7−8» помогает успокоить нервную систему, уменьшает тревожность и способствует быстрому засыпанию. Если выполнять его регулярно, можно полностью избавиться от бессонницы, уверен врач. «Сделайте глубокий вдох в течение четырех секунд, далее задержите дыхание и продолжайте считать до семи, на счет “восемь” выдыхайте», — описал технику выполнения специалист.

Сетхи отметил, что эта дыхательная практика была заимствована из йоги, она помогает расслабиться и насыщает организм кислородом. По его словам, техника эффективно работает при проблемах со сном, вызванных стрессом или тревогой.

Кроме того, гастроэнтеролог посоветовал есть перед сном бананы, так как в них содержится триптофан — вещество, которое способствует выработке гормона сна мелатонина. Такой же эффект, по мнению Сетхи, дает йогурт.

Ранее эксперт по сну Эшли Хейнсворт перечислил популярные пищевые привычки, которые мешают заснуть и ухудшают качество сна. По его мнению, трудности с засыпанием часто бывают из-за ощущения голода.