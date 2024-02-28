Врач раскрыл простой способ избавиться от бессонницы

Гастроэнтеролог Сураб Сетхи раскрыл простую и эффективную дыхательную технику для быстрого засыпания. По его словам, чтобы выполнить ее, нужно сделать глубокий вдох, считая до четырех, далее задержать дыхание и досчитать до семи и выдохнуть на счет «восемь». Упражнение помогает расслабиться и снять стресс.