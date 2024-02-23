Врач раскрыл 5 спасительных средств во время мощных солнечных бурь

По его словам, всё население планеты можно поделить на три условных группы. Из них первая невосприимчива к погодным колебаниям, вторая лишена выраженных реакций на них, а вот люди из третьей обладают высокой чувствительностью, иначе говоря — метеозависимы. И для представителей второй и третьей групп важно принимать меры для того, чтобы их здоровье не ухудшалось при изменении погодных условий. Чувствительность в первую очередь обусловлена особенностями вегетативной нервной системы, которая зависит от генетики и строения тела. То есть некоторые люди с рождения предрасположены к метеозависимости, но определённые заболевания могут её усугубить.