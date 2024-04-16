Врач предупредила, в каких случаях нельзя делать ринопластику

Первая ситуация, по словам врача, — это ожидания, не соответствующие реальности.
«Ринопластика — это не фотошоп, она не может скопировать и вставить на ваше лицо нос “как у любимой актрисы”. У каждого человека — свои особенности анатомии, тип кожи и черты лица, на которые и опирается специалист. Поэтому зачастую хирургическое вмешательство может лишь улучшить, но не кардинально изменить форму носа», — объяснила она.
Стоит отказаться от процедуры и при неготовности к реабилитации.
«Дожидаться момента, когда нос окончательно приобретет желанные черты, придется год или даже больше. В период реабилитации нос может казаться широким из-за отека, его кончик — вздернутым в силу запланированной гиперкоррекции, профиль — крупным, так как коже требуется время для сокращения. В первые две недели на лице могут присутствовать синяки и отеки. В течение первого месяца важно не носить очки и спать на спине для правильного распределения отека и успешного формирования нового носа. Если вы не готовы ждать результат и следовать рекомендациям доктора, то операцию делать не стоит», — добавила специалист.
Также, психологический комфорт врача и пациента — важная составляющая успешной операции и реабилитации. Вы будете оставаться на связи с доктором в течение всего реабилитационного периода, поэтому вам должно быть комфортно в общении с ним, и, конечно, вы должны быть полностью уверены в его профессионализме. В противном случае беспокойство негативно отразится на заживлении тканей.
«Четвертый случай — медицинские противопоказания. В частности, операция недопустима во время беременности, не рекомендована во время кормления грудью, противопоказано при анемии средней или тяжелой степени, а также в острых стадиях заболеваний и во время обострений хронических заболеваний. Для уточнения противопоказаний следует проконсультироваться с вашим врачом», — рекомендовала Гончарова.
«В пластической хирургии важно приходить менять внешность, когда ты точно понимаешь, что ты хочешь этих изменений, готов к ним внутренне, заранее принял себя нового и просто ждешь этих изменений. Лучше всего для начала обратиться к пластическому хирургу за моделированием: в этом случае гораздо проще понять, желанной будет новая внешность или не очень», — сказала врач.
«Наряду с психологией, пластическая хирургия устраняет внутренние комплексы, при этом, она может сделать это максимально быстро и эффективно, так как устраняет и внешние недостатки. Но вот чего не может сделать пластика — так это вылечить человека от полного непринятия себя, начиная от формы глаз, губ и носа и заканчивая телом, равно как и от состояния депрессии. Ведь пластические хирурги не всесильны, и даже самый идеальный нос на свете не сможет сам по себе повысить уровень нейромедиаторов в нервных клетках. Так что, если психологические комплексы слишком глубоки, то их стоит проработать с психологом», — резюмировала Гончарова.