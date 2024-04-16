Врач предупредила, в каких случаях нельзя делать ринопластику

«Наряду с психологией, пластическая хирургия устраняет внутренние комплексы, при этом, она может сделать это максимально быстро и эффективно, так как устраняет и внешние недостатки. Но вот чего не может сделать пластика — так это вылечить человека от полного непринятия себя, начиная от формы глаз, губ и носа и заканчивая телом, равно как и от состояния депрессии. Ведь пластические хирурги не всесильны, и даже самый идеальный нос на свете не сможет сам по себе повысить уровень нейромедиаторов в нервных клетках. Так что, если психологические комплексы слишком глубоки, то их стоит проработать с психологом», — резюмировала Гончарова.