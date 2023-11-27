Врач предупредил об опасности частых перекусов

«При малом потреблении калорий во время перекуса, может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы все время жуете, смущая собственный организм», — отметил Алендеев.

Он подчеркнул, что к диетам с дробным питанием важно относиться с умом и осторожностью.

Доктор Сара Берри, научный сотрудник британской медицинской компании ZOE, до этого предупредила о вреде перекусов перед сном. Прием пищи незадолго до отбоя может вызвать увеличение веса и усиление чувства голода, рассказала специалист.

Наиболее вредны, по ее словам, закуски с высоким содержанием углеводов и сахара — шоколад, печенье, мороженое и хлебобулочные изделия. Если голод перед сном слишком сильный, Берри рекомендует съесть несколько орехов, нежирный йогурт или овощи.