Врач посоветовала не торопиться снимать шапку весной

«Весенний период, несмотря на свою красоту и привлекательность, несет в себе ряд вызовов здоровью. Опека и предусмотрительность, особенно в отношении обуви, головных уборов и витаминизированного питания, помогут минимизировать риски и насладиться этой прекрасной порой без негативных последствий для здоровья», — отметила врач.