Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста

«Со стороны гастроэнтерологии главное — соблюдать постепенный переход, сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма. Если все хорошо, то постепенно налаживая процесс питания, в течение двух недель можно переходить на общий стол. То есть, главный принцип: изменения в меню должны происходить не сразу и не резко», — отметила Багатова.