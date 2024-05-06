Врач посоветовала, как переходить к привычному меню после поста

«Со стороны гастроэнтерологии главное — соблюдать постепенный переход, сразу не набрасываться на продукты, которые были в ограниченном количестве во время поста. Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма. Если все хорошо, то постепенно налаживая процесс питания, в течение двух недель можно переходить на общий стол. То есть, главный принцип: изменения в меню должны происходить не сразу и не резко», — отметила Багатова.
По словам гастроэнтеролога, если постящиеся начинают сразу и в большом объеме потреблять те продукты, которые были ограничены во время поста, то у них могут обостриться хронические заболевания. Чаще всего это желчекаменная болезнь или заболевания кишечника.
В этой ситуации лучше обратиться к врачу: он опросит и осмотрит пациента, назначит обследование и лечение, включающее диету, которая ограничивает потребление жирного, острого, мучного и сладкого.