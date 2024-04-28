Врач посоветовал напитки к шашлыку

«Лучше всего жажду после такой насыщенной пищи, как шашлыки, утолят морсы, несладкие компоты, чаи и простая чистая вода. Выезжая на природу, берите с собой достаточный ее запас. Если погода будет жаркой, то потребление воды будет больше», — рассказал Тяжельников.