16:37 (мск), источник: Газета.Ру

Врач перечислила продукты, которые ухудшают настроение

Жирная еда может стать причиной ухудшения настроения. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Наверх
Источник: Freepik

«Большое количество жирной пищи нагружает печень и желчный пузырь, возникает выброс желчи, может произойти желчная интоксикация. Также ее застой вызывает определенное настроение, гнев, недовольство», — пояснила эксперт.

В частности, по ее словам, смена настроения может быть вызвана потреблением жирного шашлыка, сала, в которых жира больше, чем самого мяса. Помимо этого, стать причиной плохого настроения может и холодная вода, продолжила врач.

«Клетки реагируют на холодную воду как на стоп-сигнал. В этом случае происходит мощная остановка кишечника, будет чувство тяжести», — уточнила Мухина.

Она посоветовала пить теплую и горячую воду, чтобы наоборот расслаблять мышцы желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих путей.

Ученые из Королевского колледжа Лондона (KCL) до этого выяснили, что интервальное голодание может улучшить настроение, повысить энергию и уменьшить чувство голода.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В России расширят лимиты по льготной ипотеке
Егор Крид потребовал миллион рублей от Мизулиной
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь