Врач перечислила причины появления шума в ушах

Тем не менее, проблемы со слухом могут начаться и у тех людей, которые стараются его беречь. Шум в ушах может появляться в результате неадаптивной пластичности мозга — он пытается компенсировать потерю слуха за счет повышения своей нейронной активности, в результате чего возникают фантомные звуки.