Врач перечислила поверхности, где скапливается самое большое число микробов

Эксперт отметила, что наиболее загрязненными считаются поверхности, которые постоянно контактируют с руками людей, такие как дверные ручки, ручки тележек в супермаркетах, клавиатуры и экраны смартфонов и компьютеров. Также большое количество микробов скапливается на кнопках лифтов, столешницах в кафе и ресторанах, выключателях и турникетах.
Врач добавила, что туалетные комнаты являются местом, где бактерии могут активно размножаться из-за высокой влажности и наличия органических остатков. Существует риск инфицирования, если на загрязненных поверхностях присутствуют вирусные инфекции, такие как герпесвирусы и вирусы папилломы человека, бактериальные инфекции, например, импетиго и фурункулы, грибковые инфекции.
Чтобы избежать заражения, важно чаще мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, передает RuNews24.ru.
Вирус простого герпеса, как правило, не опасен для здоровья человека. Однако в ряде случаев он может привести к развитию патологических реакций и летальному исходу. Об этом предупредила дерматовенеролог, дерматолог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова.