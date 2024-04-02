Врач перечислила поверхности, где скапливается самое большое число микробов

Эксперт отметила, что наиболее загрязненными считаются поверхности, которые постоянно контактируют с руками людей, такие как дверные ручки, ручки тележек в супермаркетах, клавиатуры и экраны смартфонов и компьютеров. Также большое количество микробов скапливается на кнопках лифтов, столешницах в кафе и ресторанах, выключателях и турникетах.