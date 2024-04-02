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Врач перечислила поверхности, где скапливается самое большое число микробов

Кандидат биологических наук и заведующая кафедрой общей биологии и фармации медицинского факультета Университета «Синергия» Наталья Балобанова объяснила, какие предметы могут быть наиболее загрязненными и как обезопасить себя от возможных инфекций.

Источник: Mail.ru

Эксперт отметила, что наиболее загрязненными считаются поверхности, которые постоянно контактируют с руками людей, такие как дверные ручки, ручки тележек в супермаркетах, клавиатуры и экраны смартфонов и компьютеров. Также большое количество микробов скапливается на кнопках лифтов, столешницах в кафе и ресторанах, выключателях и турникетах.

Врач добавила, что туалетные комнаты являются местом, где бактерии могут активно размножаться из-за высокой влажности и наличия органических остатков. Существует риск инфицирования, если на загрязненных поверхностях присутствуют вирусные инфекции, такие как герпесвирусы и вирусы папилломы человека, бактериальные инфекции, например, импетиго и фурункулы, грибковые инфекции.

Чтобы избежать заражения, важно чаще мыть руки с мылом, использовать антисептические средства, передает RuNews24.ru.

Вирус простого герпеса, как правило, не опасен для здоровья человека. Однако в ряде случаев он может привести к развитию патологических реакций и летальному исходу. Об этом предупредила дерматовенеролог, дерматолог Европейского медицинского центра Дарья Смирнова.