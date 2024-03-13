Врач перечислил признаки крайне опасной боли в горле

В заключение Зайцев призвал обращаться к врачу при фаринголарингите, при котором не только болит горло, но и меняется голос. Ощущение охриплости, по его словам, возникает из-за того, что воспаление спускается в гортаноглотку. Без лечения это состояние может привести к полной потере голоса, подытожил врач.