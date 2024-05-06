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Врач Павлова рассказала, как сберечь зрение при работе с гаджетами

Врач-офтальмолог Татьяна Павлова рассказала, как сохранить зрение в условиях постоянной работы с гаджетами.

Источник: Freepik

— Мы должны обратить внимание на то, что при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, которая не может работать бесконечно долго в статике. Также происходит нарушение работы моргательного рефлекса, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Эксперт отметила, что нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на нее две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут. Некоторые врачи предлагают правило 20 на 20: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой человек смотрит на дальнее расстояние не ближе 20 метров.

Для того, чтобы убрать синдром «сухого глаза», нужно чаще моргать. Также можно применять увлажняющие капли.

До этого врач-офтальмолог Ирина Лещенко отметила, что слезы содержат различные вещества, которые играют важную роль в увлажнении и защите глаз. Это слабосоленый физиологический раствор, обладающий антибактериальным и противовоспалительным эффектом, передает РИАМО.

Как снизить нагрузку на глаза от гаджетов — в материале «Вечерней Москвы».