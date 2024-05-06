Врач Павлова рассказала, как сберечь зрение при работе с гаджетами

— Мы должны обратить внимание на то, что при работе на близком расстоянии напрягается аккомодационная мышца, которая не может работать бесконечно долго в статике. Также происходит нарушение работы моргательного рефлекса, — отметила она в комментарии «Радио 1».
Эксперт отметила, что нужно чаще дробить нагрузку на близком расстоянии. Можно, например, нарисовать на окне точку, смотреть на нее две секунды, а потом перевести взгляд далеко. Выполнять это упражнение в течение 10 минут. Некоторые врачи предлагают правило 20 на 20: максимальная нагрузка на близком расстоянии в течение 20 минут, потом 20-секундная пауза, во время которой человек смотрит на дальнее расстояние не ближе 20 метров.
До этого врач-офтальмолог Ирина Лещенко отметила, что слезы содержат различные вещества, которые играют важную роль в увлажнении и защите глаз. Это слабосоленый физиологический раствор, обладающий антибактериальным и противовоспалительным эффектом, передает РИАМО.
Как снизить нагрузку на глаза от гаджетов — в материале «Вечерней Москвы».