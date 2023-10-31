Врач оценил достоверность «правила трех секунд»

Специалист назвал «правило трех секунд» сказкой, и объяснил это тем, что мы находимся не в стерильной среде. И если что-то падает на пол, происходит контаминация, то есть воздействие одного предмета на другой и заражение.

«Можно провести аналогию. Представьте падение предмета в грязь. Если вы его поднимете за три секунды, много грязи будет? Просто наше зрение не позволяет рассмотреть загрязнения на полу, мы не видим микроскопически, но предмет уже испачкан. Мы же перемещаемся по поверхности пола, переходим из одного помещения в другое. Конечно, три секунды ситуацию не спасают, происходит загрязнение, и в любом случае будет инфицирование», — поделился Кондрахин.

Он обратил внимание, что находящиеся на столе перед употреблением продукты тоже контаминируются, так как воздух имеет взвесь различных микроорганизмов.

«Когда их мало мы едим и не заражаемся, потому что наша иммунная система справляется, но если оставить на столе на какое-то время продукт питания, который требует, чтобы его убрали в холодильник, то это позволит размножиться болезнетворным бактериям, и мы можем заболеть», — пояснил врач.

Чаще всего, поднимая продукты с пола, можно заразиться кишечной инфекцией, в частности, кишечной палочкой. Однако на них могут находиться и паразиты, например, яйца гельминтов, предупредил собеседник «Ленты.ру». «Яйца гельминтов тоже есть на поверхности земли и там, где мы ходим. Животные могут на лапах принести их домой, а они очень устойчивы к внешней среде. Если у кого-то собака или кошка, надо иметь в виду, что может быть такая проблема», — заключил специалист.

Ранее эксперт по безопасности пищевых продуктов из Университета Флориды, США, Кит Шнайдер назвал опасные для здоровья привычки на кухне.