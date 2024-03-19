Врач объяснила, с какого возраста дети начинают видеть сны

Фаза быстрого (активного) сна, в которую люди видят сны, у взрослых занимает 10−20% от общего времени сна. У новорожденных же она достигает 80% от общего времени сна, к четырем месяцам 40%, а к трем годам — уже 30%. В виду этого можно предположить, что дети должны видеть много снов, однако все не так однозначно. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Наталья Коньшина, невролог, сомнолог, специалист детской клиники «Прогноз», кандидат медицинских наук.