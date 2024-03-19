Врач объяснила, с какого возраста дети начинают видеть сны

«Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже — с четырехлетнего возраста», — сообщила Наталья Коньшина.
Однако, по словам сомнолога, несмотря на то, что сложные сюжетные сны дети начинают видеть после четырех лет, страхи и кошмары во снах могут возникать уже после 1,5 года.
«Основная причина — повышенное напряжение нервной системы малыша. Пиковый период появления ночных страхов — время отказа от дневного сна. Ребенок устает от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи», — объяснила детский невролог.
Специалист добавила, что ночные страхи и ночные кошмары — разные состояния, относящиеся к парасомниям, связанным с процессом сна: «Ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, а ночные кошмары чаще возникают в утренние часы».