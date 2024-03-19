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Врач объяснила, с какого возраста дети начинают видеть сны

Фаза быстрого (активного) сна, в которую люди видят сны, у взрослых занимает 10−20% от общего времени сна. У новорожденных же она достигает 80% от общего времени сна, к четырем месяцам 40%, а к трем годам — уже 30%. В виду этого можно предположить, что дети должны видеть много снов, однако все не так однозначно. Об этом в статье «Газеты.Ru» рассказала Наталья Коньшина, невролог, сомнолог, специалист детской клиники «Прогноз», кандидат медицинских наук.
Источник: Freepik

«Младенцы, вероятно, могут видеть различные образы во сне, сопровождаемые изменением мимики и двигательной активностью. Однако полноценные сюжетные сны начинают формироваться позже — с четырехлетнего возраста», — сообщила Наталья Коньшина.
Однако, по словам сомнолога, несмотря на то, что сложные сюжетные сны дети начинают видеть после четырех лет, страхи и кошмары во снах могут возникать уже после 1,5 года.

«Основная причина — повышенное напряжение нервной системы малыша. Пиковый период появления ночных страхов — время отказа от дневного сна. Ребенок устает от длительного бодрствования, система регуляции ритмов сна перегружается, что может вызвать страхи», — объяснила детский невролог.

Специалист добавила, что ночные страхи и ночные кошмары — разные состояния, относящиеся к парасомниям, связанным с процессом сна: «Ночные страхи возникают примерно через два часа после засыпания, а ночные кошмары чаще возникают в утренние часы».