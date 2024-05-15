Врач объяснила, почему пожилым опасно есть много фруктов

Она уточнила, что на это влияют фруктоза и клетчатка во фруктах. Помимо этого, большое количество этих продуктов может привести к ожирению печени, потому что орган будет стараться скомпенсировать количество фруктозы и не сможет нормально выполнять свою функцию. Еще один негативный эффект от избытка фруктов в рационе — аллергия.