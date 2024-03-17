Врач объяснила, можно ли запивать еду

«Вопреки распространенному мифу, разбавить желудочный сок достаточно трудно. Наш организм, как саморегулирующаяся система, стремится поддерживать кислотность желудочного содержимого в pH около двух, — это соответствует кислой среде. Переваривание твердой пищи не будет затруднено из-за питья во время еды», — объяснила врач.
Однако питье во время приема пищи может привести к ощущению насыщения. При этом жидкость покинет желудок через 15−20 минут, и чувство голода быстро вернется.
«Это не значит, что пить во время еды нельзя или это помешает вам, например, снизить массу тела. Но этот факт стоит учитывать при планировании дня и рациона, чтобы не остаться наедине с голодом в неподходящее время», — отметила Чухачева.