Врач объяснил, что делать, если из-за мороза слёзы льются ручьём

«Это буквально хрестоматийная проблема. Связано это с тем, что у пациента сужаются слёзные точки. Почему так происходит? Все знакомы с так называемой гусиной кожей, когда микроскопические волокна мышечные поднимают волоски. Здесь то же самое. Такие же мышечные волокна находятся вокруг слёзных точек, а это отверстия, по которым вытекает слеза», — рассказал офтальмолог в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург».

Бояться тут нечего, добавил медик, ведь такая физиологическая реакция абсолютно нормальна. Однако, если эта проблема настолько ярко выражена, что доставляет реальные неудобства, стоит обратиться к специалисту, который промоет слёзные пути и облегчит состояние на длительный период времени.