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Врач Неронов назвал методы профилактики гастрита

Методы профилактики гастрита включают в себя несколько несложных правил. О них рассказал гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов.

Источник: Freepik

Врач объяснил, что пациенты с гастритом страдают из-за поражения слизистой оболочки желудка. Часто заболевание приводит к некорректной работе самого органа. Часто заболевание имеет сезонные обострения, которые происходят осенью и весной.

Для профилактики гастрита важно соблюдать режим питания и принимать пищу с интервалом не более 4−5 часов.

— Также необходимо отказаться от вредных привычек (табакокурения, злоупотребления алкоголем) и частого потребления фастфуда, — перечислил Неронов в комментарии РИАМО.

Врач отметил, что важно проходить профилактические обследования и вовремя лечить инфекционные заболевания.

До этого врач Оксана Михалева рассказала, что в сыром мясе могут обитать бактерии, которые вызывают воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит), передает Царьград.

Урчание в желудке обычно возникает из-за чувства голода, однако оно может свидетельствовать и о серьезных диагнозах. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Констанденков.