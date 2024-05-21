Врач Неронов назвал методы профилактики гастрита

Врач объяснил, что пациенты с гастритом страдают из-за поражения слизистой оболочки желудка. Часто заболевание приводит к некорректной работе самого органа. Часто заболевание имеет сезонные обострения, которые происходят осенью и весной.
Для профилактики гастрита важно соблюдать режим питания и принимать пищу с интервалом не более 4−5 часов.
— Также необходимо отказаться от вредных привычек (табакокурения, злоупотребления алкоголем) и частого потребления фастфуда, — перечислил Неронов в комментарии РИАМО.
Врач отметил, что важно проходить профилактические обследования и вовремя лечить инфекционные заболевания.
До этого врач Оксана Михалева рассказала, что в сыром мясе могут обитать бактерии, которые вызывают воспаление желудка (гастрит) или кишечника (энтерит), передает Царьград.
Урчание в желудке обычно возникает из-за чувства голода, однако оно может свидетельствовать и о серьезных диагнозах. Об этом сообщил гастроэнтеролог Андрей Констанденков.