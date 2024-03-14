Врач-нефролог назвала опасные для почек привычки

Множество распространенных привычек могут стать причинами заболевания почек. Об этом 14 марта, во Всемирный день почки, рассказала «Известиям» врач-нефролог, врач-гериатр Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, кандидат медицинских наук Людмила Меркушева.

По ее словам, пагубным является пристрастие к соленому и сладким напиткам. Слишком большое содержание соли в пище повышает кровяное давление и дает большую нагрузку на почки, так что рекомендуется употреблять не более 3−5 г соли в сутки.

«Как показывают исследования, при употреблении сладких газированных напитков образуется много мочевой кислоты, которая может стать причиной нарушении работы почек. Избыток мочевой кислоты также может спровоцировать подагрический артрит и усугубить сердечно-сосудистые риски», — предупредила Меркушева.

Также регулярное подавление позывов к мочеиспусканию может привести к нарушению уродинамики и недержанию мочи, а недосып приведет к нарушению важных восстановительных процессов в организме.

«Чрезмерное употребление пищи, богатой белками, увеличивает метаболическую нагрузку на почки, что может привести к их повреждению. Однако не следует забывать, что белок необходим организму, количество потребляемого белка лучше обсудить с вашим доктором», — отметила врач.

Не рекомендуется также употреблять больше одной-двух чашек кофе в день, так как он повышает давление и дает большую нагрузку на почки, и злоупотреблять обезболивающими препаратами.

«Частое употребление анальгетиков или маскировка болевого синдрома вместо лечения его причин зачастую приводит к повреждению как печени, так и почек», — указала Меркушева.

К опасным для почек привычкам также относятся употребление алкоголя и курение.

«Продукты распада алкоголя в организме являются сильными токсинами. При употреблении спиртного в больших количествах страдают все органы, в том числе и почки. Табакокурение является основным модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых, респираторных, онкологических заболеваний, преждевременной инвалидности и смертности. На почки отрицательно воздействует не только никотин, но и мелкодисперсные компоненты табачного дыма», — рассказала специалист.

Она также указала, что для почек важны регулярные физические упражнения, так что сидячая работа и недостаток активности также приводят к росту заболеваний. Помимо этого, не стоит употреблять слишком мало жидкости.

«Норма жидкости для взрослого человека при отсутствии каких-либо противопоказаний составляет 1,5−2 л в день. Причем под жидкостью в данном случае подразумевается негазированная питьевая вода. Недостаток питья нарушает обменные процессы, способствует риску камнеобразования и мочевой инфекции», — сказала врач.

Меркушева отметила, что самой полезной привычкой признано соблюдение здорового образа жизни, которое способно замедлить не только скорость снижения функции почек, но и практически все процессы старения организма.