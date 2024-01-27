Врач назвала вескую причину перейти на йодированную соль

«Современная соль содержит йодат калия, он термостабильный, не имеет специфического вкуса и запаха», — написала медик в своём телеграм-канале.

Она отметила, что такой продукт полностью безопасен для организма, если потреблять его в разумных количествах. По её словам, безопасной считается доза йода до 1000−2000 мкг, а такой объём одной только солью получить не получится. Ещё одним плюсом врач назвала отсутствие противопоказаний, кроме единственного случая — безйодовой диеты при подготовке к радиойодтерапии.

Она развеяла и распространённый миф о том, что морская и йодированная соль это одно и то же. На деле врач советует всегда изучать состав на этикетке, поскольку морская не всегда содержит йодат калия. А вот розовая гималайская соль — маркетинговая уловка, потому что её наделяют целебными свойствами по содержанию дополнительных микроэлементов, однако получить оттуда значимую пользу очень сложно.