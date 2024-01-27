Врач назвала вескую причину перейти на йодированную соль
Йодированная соль — лучший способ массовой профилактики йододефицита, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова. Она также объяснила, что морская соль не всегда йодированная.
Йодированная соль — лучший способ массовой профилактики йододефицита, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова. Она также объяснила, что морская соль не всегда йодированная.
«Современная соль содержит йодат калия, он термостабильный, не имеет специфического вкуса и запаха», — написала медик в своём телеграм-канале.
Она развеяла и распространённый миф о том, что морская и йодированная соль это одно и то же. На деле врач советует всегда изучать состав на этикетке, поскольку морская не всегда содержит йодат калия. А вот розовая гималайская соль — маркетинговая уловка, потому что её наделяют целебными свойствами по содержанию дополнительных микроэлементов, однако получить оттуда значимую пользу очень сложно.
Соль и сахар часто называют белой смертью. А что из них хуже влияет на здоровье человека, рассказали нутрициологи. По их словам, соль необходима человеку при условии потребления не более определённого количества граммов в сутки.