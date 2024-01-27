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09:14 (мск), источник: Life.ru

Врач назвала вескую причину перейти на йодированную соль

Йодированная соль — лучший способ массовой профилактики йододефицита, рассказала врач — эндокринолог-диетолог Альбина Комиссарова. Она также объяснила, что морская соль не всегда йодированная.

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Источник: РИА "Новости"

«Современная соль содержит йодат калия, он термостабильный, не имеет специфического вкуса и запаха», — написала медик в своём телеграм-канале.

Она отметила, что такой продукт полностью безопасен для организма, если потреблять его в разумных количествах. По её словам, безопасной считается доза йода до 1000−2000 мкг, а такой объём одной только солью получить не получится. Ещё одним плюсом врач назвала отсутствие противопоказаний, кроме единственного случая — безйодовой диеты при подготовке к радиойодтерапии.

Она развеяла и распространённый миф о том, что морская и йодированная соль это одно и то же. На деле врач советует всегда изучать состав на этикетке, поскольку морская не всегда содержит йодат калия. А вот розовая гималайская соль — маркетинговая уловка, потому что её наделяют целебными свойствами по содержанию дополнительных микроэлементов, однако получить оттуда значимую пользу очень сложно.

Соль и сахар часто называют белой смертью. А что из них хуже влияет на здоровье человека, рассказали нутрициологи. По их словам, соль необходима человеку при условии потребления не более определённого количества граммов в сутки.

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