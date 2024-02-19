Врач назвала список обследований для мужчин старше 50 лет

Мужчинам в возрасте 55, 60 и 64 лет следует сдать анализ крови на уровень простатспецифического антигена (ПСА). Для достоверности результата нужно соблюсти меры предосторожности, в том числе воздержаться от половых контактов за два дня до анализа.