Врач назвала сок, помогающий снизить давление

Также при гипертонии следует включить в рацион свеклу. Исследования показали, что употребление 250 мл (1 стакан) свекольного сока в день снижало давление у пациентов с предгипертонией (когда верхнее давление 130−140, нижнее 85−90 мм рт. ст.). Дело в том, что в свекле много нитратов, которые в организме превращаются в оксид азота. Он расширяет сосуды, улучшает кровообращение в капиллярах. Это не только снижение кровяное давление, но и улучшает снабжения кислородом сердечной мышцы, головного мозга и других органов. Эффективнее снижает давление сок из сырой свеклы. Однако людям с хроническими заболеваниями лучше употреблять свеклу в отварном виде.