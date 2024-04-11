Врач назвала самый полезный фрукт

Ранее, 22 марта, врач-диетолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала, что польза авокадо раскрывается только при определенных условиях, а его неправильное хранение может сделать продукт опасным. Так, после нарезки продукт надо убрать в темное место либо в вакуумную упаковку, а также можно сбрызнуть лимоном для сохранности.