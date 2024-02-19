Врач назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту

«Нужно обратиться за диагностикой к терапевту или гастроэнтерологу. Среди исследований, которые потребуются для установления причин — сдача лабораторных анализов. Обязательно нужно сдать клинический и биохимический анализы крови, результаты которых позволят оценить работу внутренних органов, в том числе печени и желчного пузыря. Заниматься самолечением, особенно с применением народных средств, не стоит. Препараты на растительной основе и лекарственные сборы в некоторых случаях могут оказаться абсолютно бесполезны и даже вредны — под их влиянием горечь во рту может усилиться, а общее состояние ухудшиться», — резюмировала эксперт.