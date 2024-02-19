Врач назвала самые частые причины, почему появляется горечь во рту

По ее словам, горький привкус может быть результатом употребления специфической пищи или побочным эффектом приема таблеток. Среди лекарств, вызывающих горечь во рту — антибиотик тетрациклин, препараты лития, некоторые сердечно-сосудистые лекарства. В том случае, если неприятные ощущения не проходят в течение долгого времени — нескольких дней или даже недель — стоит получше разобраться в причинах.
«Горечь во рту, которая остается после чистки зубов, а также становится настолько неприятной, что влияет на вкус пищи — частый признак хронических заболеваний. В большинстве случаев речь идет о патологиях пищеварительной системы, например, проблемах в работе желчного пузыря», — объяснила Малиновская.
Горький привкус во рту также часто связан с попаданием в пищевод желчи, которая имеет неприятный вкус. Желчь нужна для переваривания пищи, прежде всего, для расщепления жиров. Она вырабатывается печенью, накапливается в желчном пузыре. Из-за особенностей питания и образа жизни желчи может начать вырабатываться больше, чем нужно. Это нередко происходит на фоне употребления жирной еды.
Кроме того, есть заболевания, мешающие нормальному оттоку желчи — камни в желчном пузыре, дискинезия желчевыводящих путей, воспаление желчного пузыря — холецистит, также вызывать горечь могут хронический панкреатит и гастрит. Неприятный привкус может быть не единственным симптомом этих патологий — пациенты также жалуются на боли в животе, тошноту и даже рвоту, чувство изжоги, отрыжку, рассказала врач.
«Еще одна распространенная причина ощущения горечи во рту — стоматологические проблемы. Горький привкус часто появляется из-за воспалительных процессов, протекающих в полости рта, вызванных, например, стоматитом. Среди сопутствующих признаков — боли при приеме пищи, появление язвочек на слизистой рта», — добавила специалист.
Заметить стоматологические проблемы можно и без врачебного вмешательства, но разобраться в том, какие именно патологии со стороны системы пищеварения могут вызывать горечь во рту, самостоятельно довольно сложно.
«Нужно обратиться за диагностикой к терапевту или гастроэнтерологу. Среди исследований, которые потребуются для установления причин — сдача лабораторных анализов. Обязательно нужно сдать клинический и биохимический анализы крови, результаты которых позволят оценить работу внутренних органов, в том числе печени и желчного пузыря. Заниматься самолечением, особенно с применением народных средств, не стоит. Препараты на растительной основе и лекарственные сборы в некоторых случаях могут оказаться абсолютно бесполезны и даже вредны — под их влиянием горечь во рту может усилиться, а общее состояние ухудшиться», — резюмировала эксперт.