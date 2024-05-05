Врач назвала простой способ улучшить здоровье мужчинам среднего возраста

В 2020 году в Стэнфорде провели восьминедельный эксперимент: одни его участники употребляли только обычное мясо, а другие заменили его на мясо растительного происхождения. У вторых естественным образом снизился вес, улучшился липидный профиль (содержание разных фракций жиров). Также анализ крови показал, что у них уменьшился риск тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника, заболевания почек и сахарного диабета.