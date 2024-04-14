Врач назвала продукты, замедляющие старение

«Разнообразные фрукты, ягоды и овощи содержат уникальные антиоксиданты, которые способствуют улучшению здоровья. Ресвератролом, например, богаты красный виноград, ягоды, орехи и шоколад. Он помогает уменьшить воспаление, защищает сердечно-сосудистую систему и улучшает когнитивные функции. Этими же свойствами обладают вещества антоцианы из фиолетовых, синих и красных продуктов: черники, малины, черной смородины и вишни», — рассказала Ермакова.