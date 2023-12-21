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14:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Врач назвала причины бесконечного насморка

Даже после излечения от ОРВИ и гриппа насморк может продолжаться в течение долгого времени, рассказала врач общей практики Мария Беляева. Причины бесконечного насморка она назвала в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

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Источник: Freepik

По ее словам, к наиболее частым причинам хронического ринита относятся воспалительные и невоспалительные изменения ЛОР-органов: кисты, полипы, искривление перегородки носа. Кроме того, продолжила Беляева, у человека может начаться медикаментозный ринит на фоне неконтролируемого приема сосудосуживающих средств.

Кроме того, на длительность насморка могут влиять индивидуальная непереносимость краски, духов, растворителей, табака и других химических соединений, изменения погоды, сырость или приход холодов, отметила врач. «Также эти симптомы могут вызываться приемом лекарственных веществ: оральных контрацептивов, средств для улучшения потенции, гипотензивных средств. А иногда причиной хронического ринита являются изменения гормонального фона, менопауза или беременность», — резюмировала Беляева.

Ранее терапевт Яна Гончарова назвала напитки, помогающие быстрее побороть простуду. Гончарова также предупредила, что при простуде слишком холодные или слишком горячие напитки дополнительно раздражают и без того воспаленную слизистую ротоглотки.

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