Врач назвала причину большей подверженности женщин мигреням

В беседе с Life.ru в среду, 13 марта, специалист рассказала, что сильным триггером приступа является колебание уровня женских половых гормонов — эстрогенов, и эти колебания испытывают женщины на протяжении большей части своей жизни ежемесячно.
По ее словам, больше 70% мигрени у женщин ассоциированы с менструальным циклом, отмечает телеканал «360». Эстроген-ассоциированная мигрень является тяжелой разновидностью мигрени. Часто приступы являются интенсивными, многодневными и плохо поддаются терапии обычными препаратами, пишет сайт kp.ru. При этой мигрени чаще развивается такое грозное осложнение, как мигренозный инсульт.
Поэтому «менструальная мигрень» часто требует специального лечения. Оральные контрацептивы помогают сгладить колебания гормонов и предотвратить приступы.
12 марта сайт aif.ru со ссылкой на специалистов писал, что горячие ванны для ног могут помочь людям избавиться от мигрени. Врачи считают, что этот прием может быть полезным. Доктор медицинских наук Фред Коэн также считает, что тепло может стимулировать нервные клетки на периферии тела. Это теоретически способно изменить болевые сигналы, поступающие в мозг во время приступа мигрени.
В декабре директор Института цереброваскулярной патологии и инсульта Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России Николай Шамалов рассказал в интервью «Известиям», что мигренью страдают около 15% людей. Мигрень, по словам врача, одна из наиболее распространенных форм головной боли. Ключевой фактор развития мигрени, по его словам, это воспаление сосудистой стенки в области твердой мозговой оболочки.
В сентябре невролог Ольга Бойко рекомендовала людям с мигренью отказаться от шоколада, авокадо, орехов и красного вина, а также твердых сортов сыра. Она пояснила, что таким людям не рекомендуется принимать в пищу продукты с тирамином, который в них содержится, сообщает агентство городских новостей «Москва».