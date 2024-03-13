Врач назвала причину большей подверженности женщин мигреням

12 марта сайт aif.ru со ссылкой на специалистов писал, что горячие ванны для ног могут помочь людям избавиться от мигрени. Врачи считают, что этот прием может быть полезным. Доктор медицинских наук Фред Коэн также считает, что тепло может стимулировать нервные клетки на периферии тела. Это теоретически способно изменить болевые сигналы, поступающие в мозг во время приступа мигрени.