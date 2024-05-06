Врач назвала пользу и вред нахождения на солнце

19 июля прошлого года кандидат медицинских наук, врач — детский онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.