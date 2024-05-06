Врач назвала пользу и вред нахождения на солнце

Говоря о положительном влиянии солнца, врач назвала выработку витамина D. Под воздействием солнечных лучей запускается синтез этого чрезвычайно полезного микроэлемента. Он способствует усвоению кальция и фосфора — они необходимы для здоровья костей. Также витамин D поддерживает работу различных систем — иммунной, эндокринной и нервно-мышечной.
«Кроме того, солнце способствует выработке серотонина — гормона радости, за счет чего улучшается настроение человека, снижается тревожность, появляются бодрость и эмоциональный подъем. Именно в нем большинство людей нуждается в любое время года, поэтому даже в летний период его прием в профилактических дозах оправдан. Однако стоит проконсультироваться по этому поводу со специалистом».
Среди негативных последствий воздействия солнца специалист отметила фотостарение кожи, риск развития рака кожи. Это обусловлено агрессивным воздействием ультрафиолетовых лучей, поэтому так важно пользоваться солнцезащитными средствами в любое время года, когда УФ-индекс равен 3 или более. Отследить этот показатель можно на ресурсах, показывающих прогноз погоды.
«Оптимальная степень защиты средств от солнца — 30, 50+. Важно помнить: чем больше времени человек проводит на открытом солнце, тем выше должно быть значение», — заключила врач.
19 июля прошлого года кандидат медицинских наук, врач — детский онколог консультативно-диагностического центра Российской детской клинической больницы РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александра Наумова рассказала «Известиям», что для снижения рисков возникновения меланомы следует отказаться от солярия, нужно использовать солнцезащитные средства с высоким уровнем SPF-защиты, а также рекомендуется узнать, есть ли у прямых родственников рак кожи и были ли случаи сочетанных злокачественных опухолей (например, опухоль головного мозга и рака кожи) у одного человека.