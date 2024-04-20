Врач назвала основные противопоказания для донорства крови

Ежегодно 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови.
«Противопоказания бывают абсолютными и временными. При абсолютных противопоказаниях, это, например, бронхиальная астма, пороки сердца, гипертоническая болезнь, онкологии, псориаз и другие, человек не может быть донором», — уточнила Майорова.
По словам специалиста, существуют также временные противопоказания донорства. Речь идёт об ОРВИ, нанесении татуировок, пирсинге, вакцинации.
«Если противопоказание временное, то донором можно стать через определенный временной промежуток: от 48 часов до года в зависимости от причины отвода», — пояснила врач.
Она также добавила, что основной целью «отбора» на донорство является стремление не навредить как реципиенту, так и донору. Именно поэтому анамнез каждого потенциального донора рассматривают в индивидуальном порядке.
«Если человек впервые обращается в учреждение Службы крови, он сдает цельную кровь в объеме 450 миллилитров. Предварительно донор проходит лабораторное обследование и прием врача, на котором анализируется информация из электронной карточки ЕМИАС и проводится осмотр. По результатам принимается решение о допуске к донации», — рассказала Майорова.
Врач уточнила, что процесс донации длится 10−15 минут. Весь донорский путь занимает от 40 минут до 2 часов в зависимости от загруженности отделения.
«Помимо цельной крови, доноры сдают также тромбоциты и плазму. Это аппаратные процедуры и процесс может длиться дольше — до полутора часов», — добавила специалист.
Врач уточнила, что цельную кровь сейчас не используют для переливания. После донации ее разделяют на компоненты: эритроциты, тромбоциты, плазму.
«Эритроциты и тромбоциты, после контрольных тестов и анализов, передаются в лечебную сеть. Плазма же проходит карантинизацию в течение 120 суток. В этот период она не может быть использована в медицинских целях», — пояснила она.
Специалист также рассказала, что для того, чтобы плазму передали в лечебную сеть, донору нужно совершить донацию, либо сдать пробирку на анализы в отделение переливания того же подчинения, в котором он раньше проходил процедуру.
«Сделать это необходимо через 120 дней после совершения донации, но не позднее полутора лет», — уточнила Майорова.